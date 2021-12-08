Vadi Konuşmaları 1 - Haberler
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Vadi Konuşmaları 1

Vadi Konuşmaları 1
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Vadi Konuşmaları 1 | İstinye Üniversitesi İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen Vadi Konuşmaları Dizisi'nin ilki, Mimar Dr. Gülsün Tanyeli'nin katılımıyla 08 Aralık 2021 Çarşamba günü Vadi Kampüste gerçekleşen oturumla başladı.

Vadi Konuşmaları 1 | İstinye Üniversitesi

İstinye Üniversitesi tarafından düzenlenen Vadi Konuşmaları Dizisi'nin ilki, Mimar Dr. Gülsün Tanyeli'nin katılımıyla 08 Aralık 2021 Çarşamba günü Vadi Kampüste gerçekleşen oturumla başladı.

İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Peyami Çelikcan'ın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği etkinlikte; Mimar Dr. Gülsün Tanyeli "Cendere Vadisinden Vadi istanbul'a" konulu sunumunu gerçekleştirdi. İstinye Üniversitesi'nin 2021- 2022 Akademik yılında ilk öğrencilerine kapılarını açan Vadi Kampüs'ünün bulunduğu bölgenin tarihi gelişimini tüm yönleriyle aktaran Mimar Dr. Gülsün Tanyeli, yerleşkenin bulunduğu coğrafyanın özelliklerini değerlendirdi.

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