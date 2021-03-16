Vadi İzmit'te kafeterya başvuruları yarın bitecek

İzmit Belediyesi'nin Vadi İzmit Evleri'nde bulunan kafeteryanın satış ihalesi için başvurular yarın sona erecek.

İzmit Belediyesinin hayata geçirdiği, şehrin kalabalığından ve gürültüsünden birkaç dakika uzaklıkta sakin ve huzurlu yaşam alanı sunan Vadi İzmit Evleri'nin kafeteryasının satışında sona gelindi. 49 metrekare mutfak ve 19 metrekare servis alanıyla birlikte toplam 292 metrekarelik kafeteryayı satın alabilmek için başvurular yarın mesai bitiminde sona erecek.

Market, spor kompleksi, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, hamam, fitness, restoran, açık-kapalı otopark ve 462 metrekarelik aqua parkı bulunan sosyal-ticari kompleksteki kafeteryanın, İzmit Vadi Evleri'ne ticari ve sosyal hareketlilik kazandırması bekleniyor. İzmit Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 18 Mart Perşembe günü saat 11.30'da yapılacak olan ihaleye katılmak isteyenler, yarın saat 17.00'ye kadar ilgili müdürlüğe başvuru yapacak. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı