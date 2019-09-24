Vadi Açıkhava'da sahne Funda'nın!

24.09.2019 08:27

19 yıllık profesyonel müzik kariyeri boyunca yayınladığı şarkılarla Türk pop müziğine farklı bir soluk getiren Arar, 27 Eylül Cuma gecesi Vadi Açıkhava'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Başarılı sanatçı geceye özel hazırladığı repertuvarı ve sahne şovlarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

İstanbul'un unutulmaz konser mekanları Rumelihisarı, Kuruçeşme Arena gibi kendine has bir ruhu olan Vadi Açıkhava, uzun yıllar boyunca şehrin buluşma noktası olma ve en güzel anılara ev sahipliği yapma hedefiyle inşa edildi. Vadi Açıkhava, hem konforlu dev oturma alanıyla hem de rahat bir görüş ve dinleme imkanı tanıyan açık alanı ile yaz boyunca birbirinden keyifli konserlere ev sahipliği yapacak.

Kaynak: Bültenler