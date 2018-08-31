Son Dakika! Vadeli TL Hesabında Vergi Düştü, Döviz Hesabında Vergi Arttı
Son dakika! Vadeli mevduat hesabı sahipleriyle ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 yıldan uzun vadeli hesapların vergi oranı sıfırlanırken, döviz mevduat hesaplarında alınan vergi oranında artışa gidildi.
Vadeli mevduat hesabı sahipleriyle ilgili kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türk Lirasıyla tasarrufun teşvik edilmesi amaçlanıyor. 1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlanırken, döviz mevduat hesaplarında alınan vergi oranında artışa gidildi.
TL'NİN CAZİBESİNİ ARTTIRACAK VERGİ İNDİRİMİ
1 yıldan uzun vadeli Türk Lirası mevduatları vergi oranı sıfırlandı. TL'de 6 ay vadeye uygulanan vergi oranı yüzde %5'e çekildi.
DÖVİZ MEVDUAT HESAPLARINDA VERGİ ARTIŞI
Bankalardaki döviz mevduat hesaplarında alınan vergi oranında artışa gidildi. 1 yıla kadar vadeli hesaba vergi oranı yüzde 16'ya yükseltildi.
Vadeli mevduat hesaplarından alınan vergide 3 ay sonra yeniden eski oranlar uygulanacak.