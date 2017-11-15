Vadeli Kur Piyasası 'Dolar'ın Ateşini Söndürebilir

Dolar rekora koşuyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında Türk Lirası negatif ayrışıyor. Peki yıl sonunda Dolar/TL ne olacak, Dolar hangi yönde hareket edecek? Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Dr. Zeynep Ökten'e göre TCMB'nın kur riski için devreye sokmayı planladığı vadeli kur piyasası Doları'n ateşini söndürebilir .



İSTANBUL, -Dolar,TL karşısında tarihi bir rekor kırıyor, bu artışın sebepleri ulusal ve uluslararası ekonomilerdeki açıklanan veri ve beklentilerdeki değişimlerde bulunabilir. Okan Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nden Doçent Dr. Zeynep Ökten yaptığı açıklamada, "Gelişmekte olan ülkeler arasında TL'nin negatif ayrışmasının sebebi, enflasyonun, cari açığın, işsizlik verilerin ve jeopolitik risklerin yüksekliğidir. Küresel anlamda yatırımcıların risk alma iştahlarının düşüşü ve ABD'de düşük enflasyon ve yüksek faiz beklentisi de Dolar'ın seyrini yukarıya doğru çekmektedir" diye konuştu.



DOLARA OLAN TALEP YILSONUNA DOĞRU ARTACAK



Doçent Dr. Ökten şöyle devam etti: "Beklentilerin döviz kuru üzerindeki etkisini de ihmal etmememiz gerekir.TCMB'nin yaptığı Dolar/TL tahmin anketlerinde Dolar kurunun yıl sonu itibariyle 3.86 olması bekleniyor, bir önceki tahmin anketinde ise bu beklenti 3.72 idi. Döviz kuru tahmin anketinin seyrinin de artış yönünde olması dolar talebinin artacağını ve yükselme eğiliminin süreceğini göstermektedir.



Öte yandan Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşmesi, Suriye'de siyasallaşma çabaları ve TCMB tarafından açıklanan işleyen bir vadeli kur piyasasının açılacak olması sayesinde kurlardaki oynaklığın azalacağı ihtimali Dolar'ın yönünü tersine çevirebilir.



TCMB'DEN KUR RİSKİ İÇİN YENİ ARAÇ



Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yaptığı açıklamada, reel sektörün kur riskinin yönetilmesi amacıyla bankanın ileriki günlerde yeni bir ürünü uygulamaya koyacağını belirtmişti. Kilimci, "Döviz kuru riski koruması sağlayacak Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz işlemlerine başlamayı planlıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.



