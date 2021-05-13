Vadeli Elektrik Piyasası ve Yeşil Sertifika Sistemi 1 Haziran'da devrede
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Vadeli Elektrik Piyasası ve Yeşil Sertifika Sistemi 1 Haziran'da devrede

Vadeli Elektrik Piyasası ve Yeşil Sertifika Sistemi 1 Haziran'da devrede
Anadolu Ajansı / Murat Temizer - Haberler | Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mevzuatını hazırladığı Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve Yeşil Sertifika (YEK-G) Sistemi 1 Haziran'da devreye girecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) mevzuatını hazırladığı Vadeli Elektrik Piyasası (VEP) ve Yeşil Sertifika (YEK-G) Sistemi 1 Haziran'da devreye girecek.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu mevzuat sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmelerle şekillendirildi.

Buna göre, VEP, piyasa katılımcısına gelecekte yapmayı planladığı ticaretin hacmini bizzat kendisi tarafından belirleme imkanını sunacak.

Bu çerçevede AVM'ler, OSB'ler, sanayiciler gibi büyük tüketiciler, gelecek dönemlerin elektriğini bugünden alarak fiyat değişimlerinden kendilerini koruyabilecek. Üreticiler de elektriğini önceden satarak fiyat değişimlerinden etkilenmemiş olacak. Böylece, ilgili işlemlerde gelir öngörülebilirliği de artmış olacak.

Tüm bu imkanlar maliyetlerin azaltılmasını sağlarken, istihdama da olumlu katkıda bulunacak.

YEK-G sistemi

YEK-G sistemine de değinilen açıklamaya göre, bu piyasada, tüketicilerin kullandığı elektriğin yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiği sertifikayla garanti edilecek.

Tasarlanan sistemle, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen her megavatsaat elektrik de sertifikalandırılacak. EPİAŞ, oluşturacağı piyasa üzerinden talep eden üreticiler adına elektronik YEK-G belgesi düzenleyecek ve piyasada bu belgelerin ticareti yapılarak fiyatlar serbestçe belirlenebilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özellikle VEP ile fiyat belirsizliğinden kaynaklanan riskler ortadan kaldırılırken piyasanın öngörülebilirliğini artıracağız. EPİAŞ garantör rolü ile piyasaya olan güveni daha da artıracak. YEK-G sistemi ile ihracatçılarımız üretim süreçlerinde yenilenebilir enerji kullandıklarını şeffaf bir şekilde kanıtlayabilecek. Sistem AB'nin de gündeminde olan karbon sınır vergileri açısından da ihracatçılarımızın elini güçlendirecek. Ayrıca, bu piyasa sayesinde yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten yatırımcılar için ilave bir gelir kalemi oluşacak ve yenilenebilir enerjiye yatırım çok daha cazip hale gelecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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