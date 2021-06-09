Vadeli Elektrik Piyasası'nda ilk özel işlem bildirimi gerçekleşti
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Vadeli Elektrik Piyasası'nda ilk özel işlem bildirimi gerçekleşti

Vadeli Elektrik Piyasası'nda ilk özel işlem bildirimi gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya - Haberler | Ekonomi

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesindeki Vadeli Elektrik Piyasası'nda (VEP) ilk özel işlem bildirimi megavatsaat başı 427 liradan 30 lot olarak gerçekleştirildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesindeki Vadeli Elektrik Piyasası'nda (VEP) ilk özel işlem bildirimi megavatsaat başı 427 liradan 30 lot olarak gerçekleştirildi.

EPİAŞ verilerine göre, 1 Haziran'da devreye giren VEP'te, 1-8 Haziran arasında ikisi Ekim 2021 ve dördü Temmuz 2021 vadeli olmak üzere toplam 6 kontrat için işlem yapıldı.

VEP'te söz konusu kontratlar için toplam işlem hacmi 3 milyon 844 bin 248 lira olarak hesaplandı.

Temmuz 2021 vadeli kontratta ilk özel işlem bildirimi megavatsaati 427 liradan 30 lot olarak eşleşti.

EPİAŞ'ın merkezi karşı taraf sorumluluğu hizmeti verdiği VEP'te şirketlerin sistem üzerinden birbirini görerek yaptığı eşleşmeler özel işlem bildirimi olarak ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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