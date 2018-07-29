Vadef Başkan ve Üyeleri Varto'da

Türkiye genelinde bulunan Varto Dernekleri Federasyonu (VADEF) Başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Muş'un Varto ilçesinde bir araya geldi.

Muş'un Varto ilçesine gelen VADEF Başkan ve üyeleri, Çaylar Köyü Muhtarı Ali Akdağ tarafından karşılanarak Cem Evi'nde hazırlanan kahvaltıya katıldı. Ardından ilçeye 20 kilometre mesafedeki Beşikkaya köyüne geçen başkan ve üyeler, Hızır Çeşmesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Kurban kesiminden sonra lokma dağıtan katılımcılar, daha sonra cem yaptılar.

Hıdırbaş Çelik adlı vatandaşın Hızır Çeşmesi ile ilgili kısa açıklamalarının ardından konuşan VADEF Başkanı Mehmet Soydan, "Gerçekten Varto'ya olan dönüşleri noktasında kendilerini tebrik ediyorum. Bu arkadaşlarımızın Varto'ya gelip böyle bir etkinlik yapması bizi mutlu etmiştir. Umarım, köylerdeki Cem Evleri ve dernekler Varto'ya toplu seyahatler gerçekleştirirler. Etkinlikle kaynaşırlar, birleşirler. Biz Varto Dernekleri Federasyonu ve derneklerimizle bir arada olmaktan mutluyuz. Bu kaynaşmamızın çok daha önemli sonuçlar doğuracağı inancıyla kendilerinin bu lokmalarını Hızır kabul etsin diyorum" ifadelerini kullandı. - MUŞ