Vaazında Fetö Propagandası Yapan İmamın Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'da cuma vaazında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in propagandasını yaptığı iddia edilen imamın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanması sürüyor.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cahit Karabulut ile avukatı katıldı.

Duruşmada gelen evrakın okunmasının ardından bir önceki celse tanık olarak çağrılan cami cemaatinden bazı vatandaşlar, aynı ilçede görev yapan başka bir cami imamı ile Küçükçekmece Müftülüğünde görevli vaiz dinlenildi.

Küçükçekmece Müftülüğünün vaizi ifadesinde, söz konusu camiye görevli olarak gittiğini ve sohbet verdiğini belirterek, cemaatin ve caminin dernek başkanının, örgüt lehine konuştuğu gerekçesiyle sanık imamdan şikayetçi olduğunu söyledi. Vaiz, cemaatin, imamın kapatılan Zaman gazetesine abone olduğunu da söylediğini ifade etti.

Aynı ilçede görev yapan başka bir cami imamı Z.K, meslektaşı olarak tanıdığı sanığın cemaatten muhalif partilere oy toplamak için konuşma yaptığını ve örgüte yardım topladığını duyduğunu belirterek, "Bir keresinde bana Bank Asya'ya 5 bin lira yatırdığını söyledi ama hangi amaçla yatırdığını bilmiyorum." dedi.

Tanık cami imamı Z.K, 15 Temmuz gecesi sabaha kadar hem kendisinin hem camisinde görevli müezzinin sala okuduklarını ifade ederek, sanığın görevli olduğu camide ise sadece müezzinin sala okuduğunu anlattı.

Cami cemaatinden tanık S.K, sanığın 15 Temmuz Cuma günü FETÖ elebaşı Gülen için "Muhterem Hocaefendi karıncayı bile incitmez. Devlet yanlış yapıyor." dediği dile getirerek, imamın ayrıca camide örgüt propagandası yaptığını söyledi.

Bu konuyla ilgili camide kavga çıktığını, diğer cemaatin araya girerek kavgaya müdahale ettiğini anlatan S.K, sanık imamın Zaman gazetesine abone olduğunu, hatta camide gazeteye abone yapmak için çalışma yürüttüğünü, yardım adı altında örgüte himmet topladığını, kurban parası istediğini iddia etti.

Tanık ifadelerinin ardından beyanı sorulan sanık Cahit Karabulut, tüm tanıkların söylediklerinin doğru olmadığını ifade ederek, lehine ifade veren tanıklar da bulabileceğini söyledi. Karabulut, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye heyeti, emniyetten gelecek dijital dokümanlara ilişkin evrakın beklenilmesine, dinlenilmeyen 3 tanığın bir sonraki celse hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, Küçükçekmece Müftülüğünün, ilçedeki Halkalı İbadullah Camisi'nde imam olarak görev yapan Cahit Karabulut'un, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü cuma vaazında FETÖ propagandası yaptığına ilişkin suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma açıldığı belirtiliyor.

İnceleme sonucunda meslekten ihraç edilen sanık Karabulut'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA