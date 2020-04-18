Vaaz ve irşad hizmetlerinde dijital mecralar daha etkin kullanılacak
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Vaaz ve irşad hizmetlerinde dijital mecralar daha etkin kullanılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne bir yazı göndererek, il irşat kurullarının vaaz-irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılmasını istediDiyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele...

18.04.2020 13:16 | Son Güncelleme: 18.04.2020 13:16
Vaaz ve irşad hizmetlerinde dijital mecralar daha etkin kullanılacak

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 81 il müftülüğüne bir yazı göndererek, il irşat kurullarının vaaz-irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılmasını istedi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle vaaz, irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini yerel televizyon ve radyo kanalları ile sosyal medya üzerinden devam ettirmeye başlamıştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dijital mecraların daha etkin ve sistematik kullanılması için 81 il müftülüğüne bir yazı göndererek, il irşat kurullarının vaaz-irşat, manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin müftülük sosyal medya hesapları vasıtasıyla yürütülmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmasını istedi.

Yazıda belirtilen program kapsamında il irşat kurulu, Sosyal medya hesapları üzerinden yürütülecek hizmetlerde görev alacak personeli belirleyecek, günde en az bir vaaz veya sunum müftülüğün sosyal medya hesaplarından yayınlanmasını sağlayacak.

Kur'an ve sünnetten beslenen iletişim örneklerine ağırlık verilecek

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilecek vaaz veya sunumlar 15 dakika olarak planlanacak. Sunumlarda "İman Nimeti", "Kur'an-ı Kerim, Hayat Kitabımız", "Sünnet, Nebevi Kılavuz" gibi konuların yanı sıra, aile ahlakına, ailede hak ve sorumluluk dengesine, Kur'an ve sünnetten beslenen iletişim örneklerine vaaz ve sunumlarda ağırlıklı olarak yer verilecek.

Sosyal medya üzerinden yapılan vaaz ve sunumlarla aynı konuları ihtiva eden ve iki dakikayı geçmeyen özgün videolar hazırlanacak ve sosyal mecralarda paylaşılacak. Ayrıca sosyal medya araçlarının özellikleri dikkate alınarak toplumun çeşitli kesimlerine yönelik farklı formatlarda dini içerikli yayınlar hazırlanacak ve il irşat kurullarının kontrol ve onayından sonra ilgili müftülük hesaplarından paylaşılacak.

Çocuk Destek Merkezi ve Kadın Konukevlerindeki derslere sosyal medya üzerinden devam edilecek

Çocuk Evi, Çocuk Evleri Sitesi, Çocuk Destek Merkezi ve Kadın Konukevlerinde görevli personel, takip ettikleri müfredat çerçevesinde 15 dakika olacak şekilde hazırladıkları dersleri ilgili kuruluş müdürlüğü veya ev sorumlularına sosyal medya uygulaması aracılığıyla iletecek.

Gençlere, göçmenlere, bağımlılara, engellilere, hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline yönelik yürütülen manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, ilgili personel tarafından telefon ya da sosyal medya aracılığı ile yürütülecek, kısa videolar hazırlanarak hedef kitlenin istifadesine sunulacak.

İnteraktif yöntemlerden de istifade edilecek

Sosyal medya araçlarını etkin kullanan gençlere yönelik manevi danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinde interaktif yöntemlerden de istifade edilecek. Vaaz, sunum ve her türlü sosyal medya materyalinin içeriğinde; toplumun dini ve ahlaki konularda bilgilendirilmesi esas alınacak ve İslam'ın mesajlarının hedef kitleye en güzel ve doğru şekilde aktarılmasına özen gösterilecek.

Vaaz, sunum ve dini içeriklerin paylaşımında etkileşimin yoğun olunduğu zaman dilimleri tercih edilecek. Hazırlanan dini içeriklerin her bakımdan özgün olmasına dikkat edilecek, sunumlarda etkili grafikler/infografikler kullanılabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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