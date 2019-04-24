V. Ulusal Spagetti Köprü Yarışması 2019" Yapıldı

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesinde (HKÜ) "V. Ulusal Spagetti Köprü Yarışması" yapıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencilerin severek tükettiği makarnadan köprü yarışması, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlendi.

Çeşitli üniversitelerden öğrencilerin katıldığı yarışmada köprüler, güç ve dayanıklılık testine çıktı.

En çok ağırlığı taşıyarak dayanan köprüler sıralamaya girdi.

Yarışmada, proje sunumu, estetik ve özgünlük ile yapısal verimlilik ana kriterler olarak esas alındı.

Yarışmada her bir takım iki ile dört kişiden oluştu.

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Arıöz, yarışmanın içerisinde tasarım ve mühendislik olduğunu ifade etti.

Yarışmada Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin köprüsü birinci oldu, Fırat Üniversitesi ikinci ve Antalya Bilim Üniversitesi üçüncülüğü elde etti, Harran Üniversitesi ise mansiyon özel ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA