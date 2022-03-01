V taburu nedir? V taburu hangi orduda? V taburu Rus mu, Çeçen mi?

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiğini duyurdu. Aleksey Danilov, "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.V taburu nedir? V taburu hangi orduda?

V TABURU NEDİR?

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiğini duyurdu. Aleksey Danilov, "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.

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