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V taburu nedir? V taburu hangi orduda? V taburu Rus mu, Çeçen mi?

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V taburu nedir? V taburu hangi orduda? V taburu Rus mu, Çeçen mi?

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği "V taburu"nun yok edildiği duyuruldu.V taburu nedir? V taburu hangi orduda?

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiğini duyurdu. Aleksey Danilov, "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.V taburu nedir? V taburu hangi orduda?

V TABURU NEDİR?

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Çeçen lider Ramzan Kadirov'un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiğini duyurdu. Aleksey Danilov, "Çeçen asıllı Rus askerlerin özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veririz ne de toprağımızı" dedi.

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Ukrayna, Gündem, Politika, Haberler

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