V Hepyeni ile Teknoloji Hep Yeni

Türkiye'nin teknoloji devi Vestel, perakende sektöründe devrim niteliğinde teknoloji ve hizmet deneyimi yaşatacak olan V Hepyeni uygulamasını başlattı. Tüketici elektroniği markalarının her yıl onlarca yeni model tasarlaması nedeniyle tüketicilerde 'acaba yenisi çıkar mı, daha sonra mı alsam' ikileminden hareketle ortaya çıkan V Hepyeni uygulaması, tüketicilere 'süreklilik halinde' ürün modelini yükseltme fırsatı sunacak.

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Öncelikle Vestel TV'lerde geçerli olan V Hepyeni uygulaması, Vestel müşterilerinin televizyonlarının aldıktan 24 ay sonrası itibariyle yeni çıkan model ile değişimine olanak sağlıyor. Vestel mağazalarında V Hepyeni üyesi olan Vestel müşterileri tüm kurulum süreçlerinden ve satış sonrası hizmetlerden VIP Servis üzerinden faydalanabiliyor. Sunduğu üyelik platformu ile Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan V Hepyeni, sadece yeni model imkanı değil, tüketicilere ek avantajlar da sunuyor.

Vestel Zorlu Center mağazasında düzenlenen basın toplantısında V Hepyeni uygulamasının detaylarını paylaşan Vestel Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Ergün Güler "İnovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlığımızı, dijital dönüşümün hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesi için hizmete sunuyoruz. Bugün de; yenilikçi vizyonumuzu yansıtan, perakendeciliğin kodlarını değiştirecek olan V Hepyeni platformunu sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum," dedi.

"Önceliğimiz insan"



Tüketicilerin dijital teknolojiden her zamankinden daha fazlasını beklediklerini ve bu yüzden dijital dönüşümün insani özelliklerine odaklandıklarını söyleyen Güler, "Toplumda karşılığı olmayan teknolojiyle de, dijitalleşmeyle de ilgilenmiyoruz. Önceliğimiz insan. Bizi başarıya götürecek olanın da bu yaklaşımımız olduğuna inanıyoruz" dedi. V Hepyeni uygulamasıyla teknoloji dünyasındaki hareketliliğin ve dinamizmin yakından hissedileceğini belirten Ergün Güler, "Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bugün aldığımız teknolojik bir cihazın neredeyse 6 ay içinde yenisi çıkıyor. Bu nedenle tüketiciler olarak bizler de ya nasıl olsa yenisi çıkar diyerek ihtiyacımızı erteliyoruz ya da aldığımıza razı oluyoruz. Vestel olarak artık tüketiciler teknolojiyi beklemesin, ihtiyaçlarını ertelemesin ve her zaman en yeni teknolojiye sahip olsunlar diye üyelik platformu V Hepyeni'yi kurduk," diyerek yeni uygulamanın nasıl bir ihtiyaçtan ortaya çıktığını anlattı.

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Süreklilik halinde ürün modelini yükseltme imkanı tanıyan uygulamanın ek avantajlarından da bahseden Güler, şunları söyledi: "V Hepyeni üyelerimiz Vestel'in premium müşteri kitlesini oluşturacak ve sistem dahilinde kendilerine özel birçok ek fayda sunulacak. Bu planlarımıza ek olarak yapacağımız birçok marka ortaklığıyla V Hepyeni üyelerimize özel avantajlar sunacağız. Yani Vestel'in premium müşterileri V Hepyeni sayesinde diğer markalarda da ayrıcalıklı olacaklar. Televizyonla başlayan uygulamaya, başta cep telefonu olmak üzere, beyaz eşya ürün gruplarını ekleyeceğiz."

Televizyon satın alma sürecini bir üyeliğe dönüştürdüklerini söyleyen Güler, "Üyelik avantajı ile müşterilerimizin 24 ve 36 ay arasında televizyonlarını değiştirmesini bekliyoruz. Ülkemizin sürdürülebilir teknolojik gelişimine katkıda bulunmaktan dolayı kurumumla gurur duyuyor, V Hepyeni'nin ülkemizi dijital geleceğe taşıyacak adımlardan biri olmasını diliyorum," dedi.

15 yeni Kafe Vesto

Toplantının yapıldığı Kafe Vesto'lar hakkında da bilgi veren Ergün Güler "1.5 yıl önce ilkini açtığımız Kafe Vesto'ların sayısı da artacak. Bu yıl sonunda farklı illerde 15 Kafe Vesto daha açılmış olacak. Vestel mağazaları içine konumlandırdığımız Kafe Vesto'lar herkesin kendini evinde hissettiği, ders çalışıp gazetesini okuduğu sıcak mekanlar oldu," dedi.