V for Vendetta maskeli hırsızlar, suç üstü yakalandı

İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, tanınmamak için sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi takan 3 kişi, hırsızlık yapmak için girdikleri evde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Ödemiş İçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bu sabah saat 05.00 sıralarında, ilçe merkezinde bulunan bir eve hırsız girdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyon kapsamında, kısa sürede adrese gelen ekipler, burada 3 kişiyi evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Maskeli soygun

Öte yandan yapılan sorgulamada şüphelilerin F.E., E.Ö. ve Ü.B. oldukları tespit edilirken, şüphelilerden birinin ünlü sinema filmi karakteri V for Vendetta maskesi taktığı öğrenildi. Şüpheliler üzerinde yapılan üst aramasında, ikamet hırsızlığında kullandıkları maske, yan keski, el fener, falçata, tornavida, kapı anahtar düzeneği ve hırsızlığa konu olan tablet ele geçirildi.

3 şüpheli de tutuklandı

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., E.Ö. ve Ü.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - İZMİR