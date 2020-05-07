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07.05.2020 18:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:11

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gelinin 19 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına takılan çiftin nikahı, Vali Münir Karaloğlu'nun izni ile kıyıldı.

Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve gelinin 19 yaşında olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına takılan çiftin nikahı, Vali Münir Karaloğlu'nun izni ile kıyıldı.

Damat Nedim Kütük'ün (24) Vali Karaloğlu'na sosyal medyadan ulaşarak, durumunu anlatması üzerine Karaloğlu da nikahının kıyılması için 19 yaşındaki Aslınur Gümüş'e 7 Mayıs'ta geçerli olmak üzere bir günlük sokağa çıkma izni verdi.

Tüm evraklarını hazırlayan genç çift, Kepez Evlendirme Dairesinde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Koronavirüs nedeniyle tüm önlemlerin alındığı nikahta, maskeler takıldı ve sosyal mesafe kuralına dikkat edildi.

Nikah memuru Muhittin Durmuş'un kıydırdığı nikahta, çiftler şahitlerin ve yakınlarının önünde birbirlerine "Evet" dedi.

Düğün 27 Haziran'da

Evlilik cüzdanını alan Aslınur Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu söyledi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'na ve kendilerine yardım eden herkese teşekkür eden Gümüş, "Aralık'ta nişanlanmıştık, martta da düğün yapacaktık ancak salgın nedeniyle iptal oldu. 20 yaşından küçük olmam nedeniyle de sokağa çıkma kısıtlamam vardı. Eşim de twitter hesabından Valimize ulaşmış, sağ olsun o da bizim talebimizi geri çevirmedi." diye konuştu.

Bir günlük izin alır almaz evrakları toplamaya başladıklarını anlatan Gümüş, "Sağ olsun yardımcı oldular bizim için bir anı oldu." dedi.

Damat Nedim Kütük de yaklaşık 1,5 aydır evlilik hazırlığı yaptıklarını ancak koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Antalya'da hamile bir kadının karpuz aşermesine izin verildiğini sosyal medyadan görünce kendisinin de Vali Karaloğlu'na mesaj attığını aktaran Kütük, "Artık, evlenebileceğimizi düşünmüyorduk. Her yere başvurduk sonuç alamamıştık. Mutlu sona ulaştık." ifadelerini kullandı.

Kütük, düğünlerinin ise 27 Haziran'da yapılacağını kaydetti.

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Kaynak: AA

Güncel Manşet

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