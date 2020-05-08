Uzunyayla Çerkez peynirinin tescilinde analiz aşamasına gelindi
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Uzunyayla Çerkez peynirinin tescilinde analiz aşamasına gelindi

Uzunyayla Çerkez peynirinin tescilinde analiz aşamasına gelindi
08.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:32

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Uzunyayla'da üretilen yöresel peynirin tescilinde analiz aşamasına gelindi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Uzunyayla'da üretilen yöresel peynirin tescilinde analiz aşamasına gelindi.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Pınarbaşı Belediyesi tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan Pınarbaşı Uzunyayla Çerkez peynirinin coğrafi sınır, tarihçe, ayırt edici özellikler, üretim metodu ve denetim komisyonu çalışmaları tamamlandı.

Kafkas Üniversitesinden Prof. Dr. Mitat Şahin ve coğrafi işaret uzmanı Birsen Koca tarafından yürütülen tescil çalışmaları kapsamında başvurusu yapılan peynirden numune almak için meralarda serbest yayılan hayvanların sütünden elde edilen peynirlerin yapımının başlaması için mayısın ikinci haftası beklendi.

Pınarbaşı Belediyesi ve Kayseri Birleşik Kafkasya Derneği organizasyonu ile yaklaşık 10 köy ve mahalle gezilerek Çerkez kadınların yaptığı peynirlerden analiz için numune toplandı. Toplanan numunelerin çeşitli üniversitelerdeki analizleri sürüyor.

Pınarbaşı'nın coğrafi yapısının, hava ve bitki florasının Çerkez peynirini farklı kıldığı, bundan sonraki süreçte tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu uzmanlarının değerlendirmelerinin ardından Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından onay alınıp sürecin tamamlanacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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