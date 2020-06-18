Uzuntarla'nın artık kültür merkezi var
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Uzuntarla'nın artık kültür merkezi var

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Uzuntarla'ya kazandıracağı kültür merkezi inşasında ince detay işlemler kaldı

Uzuntarla'nın artık kültür merkezi var
18.06.2020 11:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:11

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek projeler üretmeye devam ediyor. Kentin pek çok yerinde yapılan kültür merkezleri de bu projeler arasında yer alıyor. Konferans, kongre, düğün gibi organizasyonların gerçekleşmesine imkân veren bu yapılar, çeşitli kurslara da ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu kültür merkezlerinden birini de Kartepe Uzuntarla'ya kazandırdı.

KAPALI ALAN BİN 490 METREKARE

İnşaat çalışmalarının sonuna gelinen kültür merkezinde çevre düzenlemesi ve ince detay işler yapılıyor. Kültür merkezinin yapımı Uzuntarla İbrikdere Mahallesi'nde gerçekleştiriliyor. Tek katlı olarak inşa edilen kültür merkezi, toplam bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip.

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Yapının kültür merkezi bölümünde 540 metrekarelik çok amaçlısalon, gelin odası, kulis, bay bayan WC'ler yer alacak. Yapının içerisinde spor salonu ve muhtarlık birimi de olacak. Sağlık Ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve WC'ler bulunacak. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alan düzenlemeleri yer alacak.

Kaynak: Bültenler

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