Uzunmehmet camisi önünde Kızılayın yıl dönümü katlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Uzunmehmet camisi önünde Kızılayın yıl dönümü katlandı

Uzunmehmet camisi önünde Kızılayın yıl dönümü katlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılayın 153'ün yıl dönümü kapsamında Uzunmehmet camisi önünde protokol üyeleri kırmızı beyaz balon uçurdu.

Türk Kızılayın 153'ün yıl dönümü kapsamında Uzunmehmet camisi önünde protokol üyeleri kırmızı beyaz balon uçurdu.

Türk Kızılay'ının 153'üncü yıl dönümü nedeniyle Zonguldak Türk Kızılay'ı Şubesi tarafından Uzunmehmet camisi parkında etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Albay Gönen Süslü, Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç, gönüllü gençler ve vatandaşlar katıldı.

Ardından Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Selim Alan, Albay Gönen Süslü, Zonguldak Kızılay Şube Başkanı Aydın Ergenç etkinlik kapsamında kırmızı beyaz balonları havaya uçurdu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikle vatandaşlarda alkışlayarak destek verdi. - ZONGULDAK

Uzunmehmet camisi önünde Kızılayın yıl dönümü katlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca: '(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Önümüzdeki hafta yerli aşımızın Faz-3 insan çalışmaları için gönüllülerimizi aşılayacağız. Türk aşısı son aşamaya...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Meral Akşener Veysel Eroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Enis Arıkan Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Uzunmehmet camisi önünde Kızılayın yıl dönümü katlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 16:13:41. #1.13#

title