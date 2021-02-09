Uzunköprü Ticaret Borsası 75 tablet bilgisayar bağışında bulundu

Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB), ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldığı 75 tablet bilgisayarı Uzunköprü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

Uzunköprü Ticaret Borsası (UZTB), ihtiyaç sahibi öğrenciler için aldığı 75 tablet bilgisayarı Uzunköprü Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etti.

UZTB'den yapılan açıklamada, öğrencilerin online eğitim alabilmesine katkı sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince başlatılan tablet kampanyasına Uzunköprü'den de destek verildiği belirtildi.

UZTB Yönetim Kurulu Başkanı Egemen Aslan, borsa olarak eğitime her zaman destek verdiklerini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eralp Akman da ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmak üzere tabletleri aldıklarını belirterek borsaya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar