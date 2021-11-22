Uzunköprü Karma OSB için verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraza ret

İSTANBUL (DHA) - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Kavacık köyü merasına yapılmak istenen Karma Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) ile ilgili Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararına yapılan itiraz, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nce reddedildi. Köylülerden Fehmi Yelken (85), çocukları ile torunlarının geleceği için mücadele verdiklerini belirterek, "Bu bölgede OSB'nin kurulmasına razılığımız yoktur" dedi.

Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyü merasında yapılması planlanan Karma OSB için köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Uzunköprü Karma OSB'nin kurulacağı yerin orman ve tarım arazisi olduğunu belirtenler, bölgenin göletlerine içme suyu havzası ve 14 bin dönüm sulu ve kuru tarım arazisine zarar vereceği iddiasıyla dava açtı. Köylülerin açtığı 4 davanın 3'ünde de Karma OSB aleyhine 3 bilirkişi raporu verildi. Son davada ise Edirne İdare Mahkemesi, bilirkişi raporundaki 'OSB alanın mutlak tarım arazisi ve özel ürün arazisi' tespitinden hareketle çalılık vasfında olmadığı, bu nedenle tarım kapsam dışı alan olarak nitelendirilemeyeceği gerekçesiyle yürütmeyi durdurma kararı verdi. Edirne Valiliği Tarım ve Orman Müdürlüğü ile OSB yönetimi tarafından üst mahkeme olan İstanbul Bölge Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma kararına itiraz davası açıldı. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, yapılan itirazı reddetti.

Köylülerden Fehmi Yelken ise çocuk ve torunlarının geleceği için tarım arazilerine kurulacak OSB'ye itiraz ettiklerini söyledi. Yelken, "Bu bölgede OSB'nin kurulmasına razılığımız yoktur. Benim bir sürü çoluk çocuğum var, onların geleceğini düşünerek buraya geldim. Burada itirazımı yineliyorum. Eğer bu proje olursa ilk önce göletimizi kaybederiz sonra arazimizi kaybederiz. Hayvanlarımızın otlakiyesi kaybolur. O nedenle itirazımı tekrarlıyorum" diye konuştu.