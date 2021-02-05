Uzunköprü'de taşkın nedeniyle yıkılan köprülerin yapımı için çalışmalara başlandı
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Uzunköprü'de taşkın nedeniyle yıkılan köprülerin yapımı için çalışmalara başlandı

05.02.2021 09:51 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:54
Uzunköprü'de taşkın nedeniyle yıkılan köprülerin yapımı için çalışmalara başlandı

Uzunköprü'de sağanak yağış ve dere taşkınları nedeniyle yıkılan köprülerin yapımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Uzunköprü'de sağanak yağış ve dere taşkınları nedeniyle yıkılan köprülerin yapımı için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan, Kavacık-Salarlı ve Harmanlı-Davuteli köyleri arasında yıkılan köprüleri yerinde inceledi.

Hasar tespit çalışmasında bulunan Erdoğan, olumsuz hava koşullarının köprüleri zarar verdiğini belirtti.

Yıkılan köprülerin yapımı için gerekli çalışmaları başlatıldığını belirten Erdoğan, çalışmaların en hızlı şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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