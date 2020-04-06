Uzunköprü'de şehir içi ulaşım geçici olarak durduruldu Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşımın 15 gün durdurulduğu bildirildi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında şehir içi ulaşımın 15 gün durdurulduğu bildirildi.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Uzunköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs hastalığının bulaşma yollarının engellenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesi için ilave tedbirler aldı.

Alınan yeni tedbirler kapsamında şehir içi ulaşımın 15 gün durdurulması kararlaştırıldı.

Doktor raporu ile tedavi amaçlı seyahat etmek zorunda olanlar, 1. derecede yakını

vefat edenler, 1. derecede ağır hastası olanlar, üretim yapan iş yerlerinde 20-65 yaş arası

çalışanlar, tarımsal amaçlı üretim, ticaret ve faaliyet yapanlar alınan yasak kararından muaf tutuldu.

Kaynak: AA