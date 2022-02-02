Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı, Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel
 - Güncelleme:

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış etkili oluyor. İlçede öğleden sonra başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış sebebiyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, ilçede bazı kanalizasyon mazgalları taştı. Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise iş yerlerinin önündeki tentelerin altına sığındı. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde zaman zaman trafikte aksamalar oldu.

Yağışın perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

Uzunköprü'de sağanak yağış etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel

Uzunköprü, Hisarcık, Edirne, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title