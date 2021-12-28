Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2) - Haberler
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Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

TAŞKINLARA KARŞI HAZIRLIK Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçede sanayi sitesindeki bir çok işyerini su basarken, binlerce ekili tarım arazisi de sular altında kaldı.

EDİRNE (DHA) - TAŞKINLARA KARŞI HAZIRLIK

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçede sanayi sitesindeki bir çok işyerini su basarken, binlerce ekili tarım arazisi de sular altında kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yağışın gece boyu ve yarın devam etmesinin beklendiği açıklayarak uyarılarını yineledi. İlçeye son 12 saatte metrekareye 54 kilogram yağış düştüğü belirtilen Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ise Belediye ve diğer ekiplerin olası taşkınlara karşı hazır durumda bekletildiğini, olası taşkınlara karşı tedbirlerin alındığını açıkladı.


Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

Uzunköprü'de sağanak; dereler taştı, yollar ulaşıma kapatıldı (2)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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