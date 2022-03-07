Uzunköprü'de römorkta yüklü saman balyaları yandı
AA, İlker Gürel - Güncel
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Uzunköprü ilçesinde tıra bağlı römorktaki saman balyaları yandı.
Uzunköprü ilçesinde tıra bağlı römorktaki saman balyaları yandı.
Uzunköprü'den Keşan istikametine giden A.B idaresindeki 42 AHP 576 plakalı tıra bağlı 42 AKY 683 plakalı römorkta yüklü saman balyaları, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle saman balyaları tamamen yandı, römork kullanılamaz hale geldi.
AA / İlker Gürel - Güncel