Uzunköprü'de Osb Bilgilendirme Toplantısı

EDİRNE (İHA) – Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde banka yöneticileriyle bir araya gelen Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) yöneticileri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi,

UTSO Başkanı Ercan İhtiyar, toplantıda yaptığı konuşmada, Uzunköprü'nün ekonomik durumunu, önümüzdeki dönem projeleri konuşmak, talepleri ve beklentileri alarak daha iyi analiz yapabilmek adına, yapılan sektör toplantılarının faydalı bir yol olduğunu söyledi. İhtiyar, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla ilk toplantıyı basın mensuplarıyla yaptıklarını hatırlattı. İhtiyar, "Uzunköprü'nün ticari hayatını yönlendirecek, yeni açılacak işletmelere finansmanda yardımcı olacak olan sizlersiniz. Bu süreçte en önemli işlem siz bankalara düşüyor. Planlamayı iyi yapıp, el birliğiyle bir şeylere destek olalım. Bölgeye daha iyi hizmet verebilmek için, sizlerden gelecek önerilere ve çözümlere ihtiyacımız var. Sizlerle de istişarede bulunarak üyelerimize daha iyi nasıl hizmet ederiz onun amacındayız" dedi.

Toplantıya, UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ercan ihtiyar, Meclis Başkanı İsmail şenbaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İhsan akıncı, Meclis Başkan Yardımcısı Cemal Çolak, Yönetim Kurulu üyesi Salih Zeki yazıcıoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin çakır ve Meclis üyesi Salih Yavuz, Uzunköprü ve Meriç' te bulunan banka yöneticileri ve Edirne bir banka şubesi temsilcileri katıldı. - EDİRNE