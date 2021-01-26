Uzunköprü'de okul kapısı çalındı
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Uzunköprü'de okul kapısı çalındı

26.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:56
Uzunköprü'de okul kapısı çalındı

Uzunköprü ilçesindeki Menderes Ortaokulunun giriş kapısı çalındı.

Uzunköprü ilçesindeki Menderes Ortaokulunun giriş kapısı çalındı.

Mescit Mahallesi'nde bulunan okulun kapısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sökülerek götürüldü.

Haber verilmesi üzerine okula giden müşteki E.K, Uzunköprü Polis Merkezi'ne şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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