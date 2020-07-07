Uzunköprü'de lavanta ekiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü'de lavanta ekimini yaygınlaştırmak için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü'de lavanta ekimini yaygınlaştırmak için çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Kaymakam Erdoğan, ilçeye bağlı Kırkkavak köyündeki bal ormanı içerisinde yer alan 82 hektarlık lavanta ekim alanı ve Salarlı köyünde bu yıl ekimi yapılan lavanta bahçesinde incelemede bulundu.

Köy muhtarları ve üreticilerle lavanta bahçelerini ziyaret eden Erdoğan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Erdoğan, lavantanın gelir getirici bir aromatik bitki olduğunu belirtti.

Lavanta ekim alanlarını yaygınlaştırmayı hedeflediklerini aktaran Erdoğan, "Lavanta tıbbi aromatik ve endüstriyel bir bitki. Son dönemdeki girişimlerle Türkiye'de ilaç ve kozmetik sektörünün talep ettiği türler yetiştirilmeye başlandı ve üretim arttı. Bu sebeple Uzunköprü'nün köylerinde lavanta ürününü yaygınlaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA