Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri Uzunköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Uzunköprü Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, salgınla mücadele kapsamında ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarının düzenli olarak yapıldığı belirtildi.

Vatandaşların salgından korunması için gerekli önlemlerin alındığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüse karşı cadde ve sokaklarımız İtfaiye ekipleri tarafından belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Aynı zamanda vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlar da Veteriner İşleri Müdürlüğü Biyosidal Uygulama ekibince titizlikle hijyenik hale getiriliyor. Her zaman olduğu gibi minik dostlarımızın da yanındayız. Koronavirüsle mücadele çalışmalarımız sürerken sokak hayvanlarımızın da yiyecek ve su ihtiyaçlarını periyodik olarak karşılıyoruz."

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske dağıtımının da aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA