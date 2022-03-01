Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi - Haberler

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Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

İhlas Haber Ajansı, Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel
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Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan simülasyon tırında minik öğrenciler ve vatandaşlar, depremi birebir yaşadı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (İHA) - Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde vatandaşların ziyaretine açılan simülasyon tırında minik öğrenciler ve vatandaşlar, depremi birebir yaşadı. Öğrencilere, görevliler tarafından deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgiler verildi.

1-7 Mart Deprem Haftası sebebiyle deprem farkındalığı oluşturmak amacıyla, Deprem Simülasyon Tırı Uzunköprü'de vatandaşların ziyaretine açıldı. Afet simülasyon tırında vatandaşlara deprem anında neler yapılması gerektiği anlatılırken, verilen teorik eğitimin yanında özel olarak donatılmış simülasyon tırı ile çeşitli şiddetlerde meydana gelen depremlerin eşyaları ve insanları nasıl etkilediği canlandırıldı.

Deprem tırının iki gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacağı öğrenildi.

Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

Uzunköprü'de gezici deprem simülasyon tırı vatandaşları bilgilendirdi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Güncel

Uzunköprü, Edirne, Deprem, Güncel, Haberler

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