Uzunköprü'de Festival Heyecanı

Uzunköprü Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen Uzunköprü Kültür, Sanat ve Tarım Festivali başladı.



Edirne Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşen kortej yürüyüşü, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayıp Kız Melek Lisesi önünde son buldu. 2'ci Kültür, Sanat ve Tarım Festivali'nin açılışına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Milletvekili Erdin Bircan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş, Uzunköprü Kaymakamı Kemal Yıldız, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen ve Uzunköprü halkı katıldı. Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Uzunköprü Belediye Başkanı İşbilen ile birlikte festival alanında açılan stantları ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.



14-17 Eylül tarihleri arasındaki festival, ünlü sanatçıların konserleri ve çeşitli etkinliklerle devam edecek. - EDİRNE