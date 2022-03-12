Uzunköprü'de evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Uzunköprü'de düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Uzunköprü'de düzenlenen operasyonda evinde bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, H.C'nin Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel