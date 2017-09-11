Uzunköprü'de Asayiş Uygulaması

Uzunköprü ilçesinde, eğlence yerlerinde asayiş uygulaması yapıldı.



Alınan bilgiye göre, Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki umuma açık eğlence yerleri ve iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdi.



Ekipler yaptıkları kontrollerde, bir iş yerinde müşteri olduklarını beyan eden ancak oturma şartlarına uymadıkları belirlenen 4'ü Özbekistan, 1'i Kırgızistan uyruklu kadın tespit edildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen ve idari işlemleri yapılan kadınlar Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Emniyet ekiplerinin denetimlerine devam edeceği kaydedildi.