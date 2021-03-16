Uzunköprü'de 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi
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Uzunköprü'de 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

16.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:48
Uzunköprü'de 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

KORONAVİRÜS haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Safvet Buzcu İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

KORONAVİRÜS haritasında 'çok yüksek risk' grubunda yer alan Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Safvet Buzcu İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek risk' ile 'kırmızı' renkte yer alan Uzunköprü ilçesinde vaka sayısı artışı üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca Safvet Buzcu İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda yüz yüze eğitime 14 gün süreyle ara verilmesi kararı aldı.İlçede yüz yüze eğitime ara verilen okul sayısı, 8'e yükseldi.


Uzunköprü'de 2 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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