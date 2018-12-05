Uzunköprü Belediyesi'ne İki Ödül Birden

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, belediyenin iki ödüle layık görüldüğünü bildirdi.

İşbilen, yaptığı yazılı açıklamada, Uzunköprü Belediyesi'nin Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"na tarihi çeşmelerin restorasyonu projesiyle katılarak başarı ödülüne layık görüldüğünü belirtti.

Ege ve Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmaya Çöpköy Mahallesi'ne kurulan Güneş Enerji Sistemi Projesi ile katılan belediyenin "Çevre Dostu Belediye Başkanı" ile ödüllendirildiğini aktaran İşbilen, şunları kaydetti:

"Uzunköprü Belediyesi olarak, kültürel varlıklar ve sosyal projelerde olduğu gibi insan odaklı projelerimize devam ediyoruz. İlçemizdeki tarihi ve kültür miraslarını tek tek restore ederek ayağa kaldırmak bizim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Sadece Tarihi Kentler Birliği tarafından değil, geçtiğimiz yıllar içerisinde Marmara Belediyeler Birliği ve Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen yarışmalarda da ödül kazanarak uygulama ve çalışmalarımız taçlandırılmıştır. Güneş Enerji Sistemi, seçim vaatlerimizde olmayan bir projeydi ancak var gücümüzle çalışarak yenilenebilir enerji üreten tesisi Uzunköprü'ye kazandırmış olduk. Ödüller bizleri sadece memnun ediyor, benim için en önemli ödül vatandaşımın gönlünde bu projelerin değer görmesi ve takdir edilmesidir. Bu gurur Uzunköprümüzün."