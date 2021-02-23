Uzunköprü Belediyesi bir yılda 4 tondan fazla elektronik atık topladığı yarışmada birinci oldu

Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi, bir yılda 4 tondan fazla elektronik atık toplayarak Bilişim Sanayicileri Derneğince (TÜBİSAD) düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Edirne'nin Uzunköprü Belediyesi, bir yılda 4 tondan fazla elektronik atık toplayarak Bilişim Sanayicileri Derneğince (TÜBİSAD) düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, TÜBİSAD'ın düzenlediği "Belediyeler Arası Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama Yarışması"na katılan Uzunköprü Belediyesinin, 0-50.000 arası nüfusa sahip belediyeler kategorisinde birinci olarak, organik atıkların değerlendirilmesinde kullanılan kompost cihazının sahibi olduğu belirtildi.

Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında belediye ekiplerinin bir yılda 4 tondan fazla elektronik atık topladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, kaynağında ayrı toplama faaliyetlerinin sürdürülmesiyle bir yılda toplam 4 bin 80 kilogram elektronik atık toplanmıştır. Elde ettiğimiz başarı ve Uzunköprü'ye kazandırdığımız ödülde katkısı bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar