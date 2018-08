Uzunkaya "Trafik Terörüyle Mücadeleye" Vurgu Yaptı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, toplum olarak trafik terörü ile ilgili topyekun bir mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Polislere de uyarılarda bulunan Uzunkaya, "Polis merkezlerinde vatandaşlarımız hiç bir şekilde bekletilmeyecek. Polislerin şapkasız dolaşmasına kesinlikle müsamahamız yok. Polislik yeniçeri ocağı gibi değil" ifadelerini kullandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ile birlikte Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya çıkışta yaptığı açıklamada, "Bafra, Samsun'un en büyük ilçelerinden bir tanesi. İl özelliliğine, hareketliliğine sahip bir ilçe. Hem ilçenin asayişiyle ilgili İl Emniyet Müdürümüzle ve yeni atanan İlçe Emniyet Müdürümüzden aldık. Kurban Bayramı'yla ilgili il genelinde alınan trafik tedbirlerini, uygulamaları ve sonuçlarının takibi anlamında arkadaşlarımızdan bilgi aldık. 4 günden beri Sayın İçişleri Bakanı ile birlikte değişik güzergahlarda gece başlayan ve sabah biten kontrollerimiz oldu. Halen de devam ediyor. Ankara'dan gelişte yol boyu Çorum, Amasya, Samsun güzergahlarında yönetici arkadaşlarımızla birlikte kontrol noktalarında denetimlerde bulunduk. Vatandaşlarımızla birlikte olduk. Özellikle bayram seyahatinde olan vatandaşlara ve çocuklara bilgilendirmeler ve uyarılarda bulunduk. Malum Kurban Bayramı sürecinde Kırmızı Düdük kampanyası başlattık. İlgi çeken bir kampanya oldu.100 bin materyal hazırlandı. Kırmızı düdük, tişört, şapkalarla özellikle çocuklara bunları ulaştırmak suretiyle tüm illerimizde bu bayramda daha yoğun bir duyarlılık oluşturmaya çalıştık. Bayram boyunca Sayın İçişleri Bakanımız olmak üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, illerde valilerimiz, kaymakamlarımız, il emniyet müdürlerimiz, ilçe müdürlerimiz topyekun bir denetim seferberliği içerisinde alanda bulunuyorlar. Özellikle bu çalışmalar içerisinde eğitici, uyarıcı bilgileri öne çıkarıyoruz" dedi.

"32 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ BÖLGELERDE POLİSLERİ DENETLİYOR" Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere 32 polis başmüfettişini bayram tatili boyunca değişik güzergahlara ve 20 ayrı 'kara nokta' diye tanımladıkları bölgelere görevlendirdiklerini belirten Uzunkaya, "Buralarda denetleme yapıyorlar. Özellikle trafikte denetleme yapanları denetleme yaptırıyoruz. 458 ayrı otobüsle farklı güzergahlara giden yolcularla ilgili otobüs seyahati düzenleyip denetleme yaptırıyoruz. Burada amacımız insanlarımızın ölüm rakamlarını, yaralanma rakamlarını asgariye indirmek" diye konuştu.

"20 BİN FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ GÖREVDE" Geçen yıl 7 bin 300 kişinin Türkiye'de trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 302 bin insanın yaralandığını açıklayan Uzunkaya, "Bu, bir ilçe nüfusunuzun yok olmasına eşdeğer bir olay. 7 bin 500 nüfuslu bir ilçe her yıl yok oluyor. ve her yıl 300 bin nüfuslu büyük bir il 7'den 70'e hepsi yaralanıyor, sakat kalıyor ve böyle bir tablo her yıl devam ediyor. O bakımdan toplum olarak trafik terörü ile ilgili topyekun bir mücadele gerekiyor. Bu mücadelenin önemli ayaklarından bir tanesi fahri trafik müfettişlerini bu bayram da her zamankinden daha ciddi ve duyarlı bir şekilde bu kampanyaya destek vermeye çalıştık. Şu an Türkiye genelinde 20 bin trafik müfettişi var. Buradan da vatandaşlarımızın şunu bilmesi önemli: Sadece trafik polisi değil bilmediğim tanımadığım bir çift göz beni yakalıyor ve bana ceza uyguluyor olabilir diye bu yapıyı da özellikle aktivite ettik. Amacımız sadece 20 bin trafik fahri müfettişi değil, 81 milyon vatandaşımız her soruna, her toplumsal probleme karşı gönüllü birer müfettiş olsun. Böyle bir duyarlılık içerisinde olsun arzu ediyoruz. Bu kampanyanın o yönüyle tamamen insan hayatını ilgilendiren bir katkı sağlaması yönüyle çok anlamlı olduğunu düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"POLİS MERKEZLERİNDE VATANDAŞLARIMIZ HİÇ BİR ŞEKİLDE BEKLETİLMEYECEK" Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, İlçe Emniyet Müdürlüğünden çıkışta emniyet personeline hitaben yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Polis merkezlerimizde en büyük şikayetlerden bir tanesi vatandaşlar emniyete geldiğinde, ister trafik merkezi olsun, ister polis merkezi ister bürolar olsun en çok şikayetin geldiği yer. Polis merkezlerinde vatandaşlarımız hiç bir şekilde bekletilmeyecek. Mağdur, müşteki, tanık durumunda olsun her şeyi bırakacak, öncelikle onların işlerini yapacak. Aldığımız şikayetlerde saatlerce bekletiliyor vesaire. Zaten mağdur olmuş insanları bir daha mağdur ediyoruz. Buna fırsat verilemeyecek. Bir diğer konu en önemli olarak görüntü eksiklerimizden bir tanesi arkadaşlarımız kılık kıyafeti eksik çıkıyor. Kelepçesi, yedek şarjörü vesaire ama en önemlisi de arkadaşlar şapka takmıyor. Yolda giderken, gelirken şapkasız dolaşmaya kesinlikle müsamahamız yok. Onlarla ilgili cezaları da arttıracağız. Şapka takmamanın, eksik tesisatla göreve çıkmanın cezalarını en kısa zamanda bayram sonunda bütün mevzuatı değiştirilecek. Hiç bir arkadaşımız polisliğin yeniçeri ocağı gibi değil disiplinli, tertipli, düzenli yapısını, göreve gelişi, gidişi görev başında gösterecek." Ziyarette Bafra Kaymakam Ali Fuat Türker da hazır bulundu.

(Ahmet Şükrü Uluçay/İHA)