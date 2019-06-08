Uzunkaya trafik denetimlerine katıldı

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Ankara ve Kırıkkale'de trafik kontrol noktalarında denetimlere katılarak, sürücülere uyarılarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uzunkaya, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde uygulama noktasında go¨revli personelden uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Ankara C¸alıs¸kanlar uygulama noktasına giden Uzunkaya, trafik denetimlerine katılarak, su¨ru¨cu¨lere uyarılarda bulundu.

Öte yandan, C¸orum O¨zel Harekat Şube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nu¨ ziyaret eden Uzunkaya, personelin geçmiş Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA