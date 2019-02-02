Uzunkaya: "Polis Özel Harekatı Terör Örgütlerinin Kabusu Olmuştur"

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Polis özel harekatı, yıllardan beri terörle mücadelede hem ülkemizin, hem emniyet teşkilatımızın son derece gururlandırıcı bir gücü, terör örgütlerinin de kabusu olmuştur." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Diyarbakır'da Özel Harekat Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨nde göreve başlayacak olan 100 personel için düzenlenen törene katıldı.

Özel Harekat Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ndeki törende konuşan Uzunkaya, özel harekatın yıllardan beri terörle mücadelede en önemli güç olduğunu ifade etti.

Özel harekat polislerinin başarısı, gayreti ve fedakarlığıyla gurur duyduklarını anlatan Uzunkaya, şöyle dedi:

"Polis özel harekatı, yıllardan beri terörle mücadelede hem ülkemizin, hem emniyet teşkilatımızın son derece gururlandırıcı bir gücü, terör örgütlerinin de bir kabusu olmuştur. Bugün de ülkemizin başta PKK, DEAŞ, DHKP-C ve diğer terör örgütleri olmak üzere sınır içi, sınır dışı tüm hain odaklara karşı devletimizin kararlı mücadelesini, duruşunu, gayretini diğer güvenlik kuvvetleriyle, silahlı kuvvetlerimizle jandarmamızla iş birliği içerisinde üst düzeyde bir uyum içerisinde yürütmektedir. Son derece etkili ve başarılı sonuçlar elde etmektedir."

Göreve başlayacak olan özel harekat polislerine başarılar dileyen Uzunkaya, "Özel harekat birimlerimizin personel sayısı 22 binleri buldu. Diyarbakır'daki mevcut özel harekat gücümüze bugün hafta içerisinde gelen, bugün de keseceğimiz kurban kanlarıyla alınlarına sürüp göreve çıkaracağımız 100 genç kardeşimizin, yiğit meslektaşımızın katılımıyla bin 200lere ulaşan güçlü bir polis birimi olarak görevine devam edecektir. Allah hiç birinizin ayağına taş değdirmesin, burnunuzu kanatmasın. Bu kutlu yolculuğunuzda, bu kutsal mücadele alanınızda sizlere üstün başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın alınlarına başka bir kan değmesin diye kurban kanını sürüp göreve çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yeni göreve başlayacak olan personel için kurban kesildi. Kesilen kurban kanını personellerin alnına süren Uzunkaya, daha sonra personeller ile toplu fotoğraf çektirdi. Törene İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da katıldı.

Kaynak: AA