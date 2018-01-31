Uzunkaya: "Mersin'de 19 Bin 356 Kişiyi İşe Yerleştirdik"

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Mersin'de 2017 yılında 19 bin 356 kişiyi işe yerleştirdiklerini söyledi.

Uzunkaya, Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, Vali Ali İhsan Su başkanlığında düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına katıldı. Mersin'deki işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek ve yerel düzeyde politikalar oluşturmak maksadıyla gerçekleştirilen toplantıda İŞKUR'un çalışmalarına değinen Uzunkaya, "İŞKUR olarak Mersin'de 2017 yılında 19 bin 356 kişiyi işe yerleştirdik. İlimizde işe yerleştirdiğimiz kadınların sayısında geçen yıla göre önemli bir artış sağladık" dedi.

"Aktif İşgücü Programlarımıza büyük ilgi var"

İŞKUR'un istihdamı artırmak maksadıyla uyguladığı aktif işgücü programlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Uzunkaya, "Bu programlarımız iş arayanların istihdam edilebilirliklerini arttırmada önemli faaliyetlerden birisi olmaya devam ediyor. Mersin'de 2017 yılında 12 bin 741 kişi aktif işgücü programları kapsamında düzenlediğimiz mesleki eğitim kurslarımıza katıldı. Bir önceki yıla göre kurslara katılım oranı yüzde 33 oranında artış gösterdi. İşbaşı Eğitim Programları aracılığıyla işyerinde teorik ve pratik eğitimi bir arada alan kişi sayısı ise 2017 yılında 6 bin 564 olarak gerçekleşti. Mersin'de kendi işyerini açmak isteğinde olup da İŞKUR'un Girişimcilik Eğitim Programlarından yararlanan kişi sayısı ise 2017 yılında 3 bin 988 oldu" diye konuştu.

Uzunkaya, toplantının ardından İŞKUR Mersin İl Müdürü Mustafa Kutlu ile birlikte kentte istihdamın artırılmasına katkıda bulunan firmaları ziyaret etti. - MERSİN