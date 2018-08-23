Uzunkaya'dan Yaralı Polis ve Askerlere Bayram Ziyareti

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yaralı polis ve askerleri ziyaret etti.

Uzunkaya, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören emniyet mensuplarını ve askerleri, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaret ederek sağlık durumlarıyla ilgili hastane yetkililerinden bilgi aldı.

Yaralılar ve aileleri ile bir süre sohbet eden Uzunkaya, acil şifalar dileyerek Kurban Bayramlarını kutladı.