Uzunkaya'dan Ramazan Bayramı mesajı

Emniyet Genel Müdür Celal Uzunkaya, "Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destek olunmasını ve temel trafik kurallarına da harfiyen uyulmasını özellikle rica ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunkaya, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk Polis Teşkilatı'nın her türlü yeniliğe ve teknolojik gelişime açık, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içerisinde görevini yerine getirdiğini belirtti.

Bu anlayışla hizmet vermekten onur duyduğu ve desteğini her zaman yanında hissettikleri vatandaşların, asayiş ve trafik yönünden daha huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmelerini önemsediklerini vurgulayan Uzunkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı tatili sürecinde hiçbir üzücü trafik kazasının yaşanmaması, vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri ve huzur içinde bir bayram geçirmeleri için gece gündüz çalışan emniyet görevlilerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine destek olunmasını ve temel trafik kurallarına da harfiyen uyulmasını özellikle rica ediyoruz.

Bu vesileyle üzerinde yaşadığımız toprakların vatan olarak kalması için mübarek kanlarını akıtan tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin, fedakar güvenlik görevlilerimizin ve onların kıymetli ailelerinin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, esenlikler diliyorum."

Kaynak: AA