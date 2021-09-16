Uzungöl 'vargit' çiçeğiyle süslendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uzungöl "vargit" çiçeğiyle süslendi

AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel
Uzungöl

Karadeniz'in yüksek kesimleri, yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin habercisi olan "vargit" çiçekleriyle süslendi.

Karadeniz'in yüksek kesimleri, yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin haber cisi olan "vargit" çiçekleriyle süslendi.

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından "vargit" çiçeği, sonbaharda açmaya başladı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle "vargit" çiçekleri ile kaplandı.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan, maviye yakın mor ve pembe renklerdeki çiçekler, güzel görüntüler oluşturuyor.

Eylül ve ekim aylarında çiçeklenen "vargit", 500 ile 3 bin metre arasında çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

"Vargit çiçekleri 15 gün içinde solacak"

Uzungöl sakinlerinden Ayşe Karışma, pembe ve mor renkli vargit çiçeklerinin de açtığı Kümeevleri mevkisindeki arazisinde daha önceden biçtiği çayırları topladı.

AA muhabirine, hayvanları için topladığı otları kurutacağını anlatan üç çocuk annesi Karışma, yaklaşık bir hafta önce çayırı biçtikten sonra aynı bölgede vargit çiçeklerinin açtığını söyledi.

Karışma, havanın soğuması ile açan vargit çiçeklerinin 15 gün içinde solacağını belirterek, "Sonbahar çiçeği olduğu için vargit deniliyor, 'Soğudu havalar, evinize çekilebilirsiniz' diyor." ifadesini kullandı.

Uzungöl vargit çiçeğiyle süslendi

Uzungöl vargit çiçeğiyle süslendi

Uzungöl vargit çiçeğiyle süslendi

Uzungöl vargit çiçeğiyle süslendi

AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi, küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu 2023'te eski Türkiye'yi yeniden...

 Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı

Samsun, Ordu ve Tokat çevreleri için "çok kuvvetli" yağış uyarısı

 Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı

Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Murat Kurum Mansur Yavaş Uğur İbrahim Altay
Magazin Gazeteler Müge Anlı Okan Buruk
Spor Cristiano Okan Buruk Nihat Özdemir
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Yemek Tarifleri Mustafa Varank Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Uzungöl 'vargit' çiçeğiyle süslendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:40:53. #1.11#