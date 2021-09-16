Uzungöl "vargit" çiçeğiyle süslendi

Karadeniz'in yüksek kesimleri, yayladan köye dönüş zamanının geldiğinin haber cisi olan "vargit" çiçekleriyle süslendi.

Türkiye'de yoğun olarak Trabzon, Giresun ve Artvin yaylalarında bulunan, halk arasında "mavi yıldız" ve "güz çiğdemi" gibi çeşitli adlarla da anılan acı çiğdemgiller familyasından "vargit" çiçeği, sonbaharda açmaya başladı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de çayırlık alanlar, hava sıcaklığının düşmesiyle "vargit" çiçekleri ile kaplandı.

Yumrulu gövdeye sahip 3-5 yapraktan oluşan, maviye yakın mor ve pembe renklerdeki çiçekler, güzel görüntüler oluşturuyor.

Eylül ve ekim aylarında çiçeklenen "vargit", 500 ile 3 bin metre arasında çayırlık, orman açıklıkları ve yamaçlarda yetişiyor.

"Vargit çiçekleri 15 gün içinde solacak"

Uzungöl sakinlerinden Ayşe Karışma, pembe ve mor renkli vargit çiçeklerinin de açtığı Kümeevleri mevkisindeki arazisinde daha önceden biçtiği çayırları topladı.

AA muhabirine, hayvanları için topladığı otları kurutacağını anlatan üç çocuk annesi Karışma, yaklaşık bir hafta önce çayırı biçtikten sonra aynı bölgede vargit çiçeklerinin açtığını söyledi.

Karışma, havanın soğuması ile açan vargit çiçeklerinin 15 gün içinde solacağını belirterek, "Sonbahar çiçeği olduğu için vargit deniliyor, 'Soğudu havalar, evinize çekilebilirsiniz' diyor." ifadesini kullandı.