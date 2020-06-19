Uzungöl'ün yeni projesi heyecanlandırdı
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Uzungöl'ün yeni projesi heyecanlandırdı

TRABZON'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin ihale hazırlıkları başladı.

Uzungöl'ün yeni projesi heyecanlandırdı
19.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:34

TRABZON'da, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin ihale hazırlıkları başladı. Günübirlik rekreatif faaliyetlerin yapılabileceği gölde, ortamın sürdürülebilir olarak yeniden düzenlenmesi hedeflenen projenin görseli, kent sakinlerinin yanı sıra turizmcileri de heyecanlandırdı. 

Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteğiyle göl ve çevresinde uygulanacak 2 etaplık Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmaları başladı. İlk etabı 3 milyon TL'lik projenin detay ve ihale sürecine ilişkin görseller paylaşıldı. 1'inci etabı 30 Haziran'da ihaleye çıkmaya hazırlanan proje kapsamında, görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılıp, Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreatif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın, sürdürülebilir olarak yeniden oluşturulması hedefleniyor.

'KISA SÜREDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, çalışmaları yakından takip ettiklerini kaydederek, "Uzungöl'ün hem çevre düzenlemesinin iyileştirilmesi hem de tanıtımı için yoğun çalışma yürütüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın desteğiyle sonbaharda yapımına başlayacağımız toplam 12 milyon TL'lik çevre düzenlemesi çalışmasını kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.'BÖLGEMİZ İÇİN SEVİNDİRİCİ PROJE'Trabzon Turizm Platformu Başkanı Oykan Gülen, sevindirici bulduğu projede Uzungöl'deki turizm tesisi işletmelerinin mağdur edilmemesine özen gösterilmesi tavsiyesinde bulundu. Gülen, "Bu tür projeler, bölgemiz adına güzel ve sevindirici gelişmeler. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın burayı ziyaretinde Uzungöl ile alakalı bazı detaylar vermişti ve sonrasını da büyükşehir belediyemiz ilgili görsel çalışması yaptı. Tabii bizim orada gözümüze hoş gelen şeyler ama bir de şuna çok dikkat etmek lazım; bütün bunlar yapılırken nihayetinde bölgede ekmek yiyen turizm tesis sahipleri var. Bir mağduriyet oluşturmamaya çok dikkat edilmelidir. Oradaki paydaşların da desteği ve onayıyla güzel proje olacaktır" diye konuştu.'DESTİNASYON ALANLARI ARTIRILMALI'Bölgede destinasyon alanlarının artırılması gerektiğine dikkat çeken Gülen, "Çok güzel ve canlandırıcı bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Biz özellikle şu anda Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya yavaş yavaş ağırlık vermeye başladık ama biliyoruz ki bölgemizin bir Avrupa daha sonrasında da Latin Amerika ile alakalı turistlerin gelebileceği alanlar var. Burada onlara destinasyonlar oluşturmak ve onları burada zaman geçirecek alanlar oluşturması gerekiyor. Bu anlamda Trabzon'un zengin, ama yeterli mi? Değil. Bölgemizde özelliklerimiz var, bunları çoğaltmanın faydası olur zararı olmaz" dedi'GÖRÜNCE HEYECANLANDIK'Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı da heyecan verici olduğunu nitelendirdiği projenin takipçisi olacaklarını söyleyerek, "Bu projeyi görünce heyecanlandık. Ama önemli olan proje aşamasındaki planlamalar değil, bunun gerçeğe dönüşebilmesi. Projede görmüş olduğumuz; o çok daha yeşil olan ağaçlık ve doğal alanların çok daha fazla olduğu ön plana çıktı. Uzungöl destinasyon olarak oldukça ön plana çıkmış bir yer, bölgemizde son dönem Körfezden ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin biz başta olmak üzere hem yerli hem yabancı turistlerin ciddi anlamda ilgisini çeken bir turizm bölgemiz" diye konuştu.'UMARIZ BAŞARIYLA TAMAMLANIR'Projenin uygulaması noktasında Uzungöl'deki turizm paydaşlarının da görüşlerinin alınması gerektiğini kaydeden Kantarcı, şunları söyledi: "Uzungöl'de bu proje uygulanırken, oradaki turizm paydaşlarına ve işletmecilerin de projedeki yerinin ne olacağı ile ilgili olarak açıklamanın planlamaların net bir şekilde belirtilmesi gerekiyor. Neticede turizm paydaşları, oteller, restoran işletmecileri olmadan turizm olmuyor. Tabii proje yeni duyuruldu; bununla ilgili olarak mutlaka şehrimizdeki başta sivil toplum örgütleri şehir planlamacıları, mimarlar, mühendisler, peyzaj mimarları projeyi değerlendirip mutlaka kendi görüşlerini bildirecektir. Bu proje umarız başarılı tamamlanır. Bölgemizdeki diğer destinasyonları diğer vadeleri de örnek teşkil eder diye umut ediyorum."'UZUNGÖL BİR YAŞAM MERKEZİ'Uzungöl'de oturan Şakire Yazıcı, projenin destekçisi olduğunu söyleyerek, "Projeyi çok beğendim. Gerçekten Uzungöl'ün merkez olarak düzeltilmesi gerekiyor. Uzungöl bir yaşam merkezi. Oralarda tapulu yerler var, buna göre bir düzenleme dikkate alınmalıdır. Görsele bakıldığında birçok tesisin yerinde olmadığı görülüyor. Bunlar göz önüne alınarak, projeye başlanmalı. Uzungöl'ün yıkımlarından etkilenen evi yıkılan biriyim. Proje güzel, umarız Uzungöl güzelliğine kavuşur" dedi.'YAPILIRSA ÇOK GÜZEL OLUR'Kent sakini Fikri Hoşnak da "Eğer yapılır tamamlanırsa çok güzel olur. Yapılmasını çok isterim. Doğayı korumalıyız. Projeyle bölge daha da turist çekebilir. Memleketimizi hem koruyacağız hem de güzel eserler bırakacağız" diye konuştu.UZUNGÖL

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında 'tabiat parkı' ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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