Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi

Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi
Habermetre - Haberler | Güncel

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de başlattığı kapsamlı kanalizasyon ve yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarını tamamladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ülkenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl'de başlattığı kapsamlı kanalizasyon ve yağmursuyu ayrıştırma çalışmalarını tamamladı. Bazı noktalarda sızıntı ve yeraltı sularının kanalizasyon hattına karıştığının tespit edilmesinin ardından harekete geçen TİSKİ Genel Müdürlüğü, gölün daha sağlıklı hale gelmesi adına Trabzon'da ilk kez uygulanan CIPP sistemini hayata geçirdi.

KAZI YAPILMADAN KAPLANDI

TİSKİ Genel Müdürlüğü, Uzungöl'de aşırı deforme olmuş, sızdırmazlığını kaybetmiş boru hatlarını kazı yapılmadan ana borunun içinde tek parça boru oluşturma tekniği olan CIPP sistemini 1500 metrelik hatta uygulayarak göle sızan katı atıkları engelledi. Bunun yanı sıra bölgedeki derelerden Uzungöl'e çok fazla evsel atık ve rüsubat karıştığını tespit eden ekipler, menfezlerin gölle buluştuğu noktalara özel fileler yerleştirerek bu atıkların göle karışmasını engelledi.

ALTYAPI KOMPLE YENİLENDİ

Şehrin ve ülkenin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Uzungöl'ün altyapısını yenilediklerini belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Kanalizasyon hattına dışarıdan girecek olan yer altı kaynak suları veya içeriden dışarıya sızan kanalizasyon sularını CIPP adı verilen sistem sayesinde kesmiş olduk. Öte yandan menfez ağızlarına yerleştirdiğimiz özel filelerle gölde rüsubat oluşumun da önüne geçtik. Uzungöl'ümüzü eskisinden daha sağlıklı bir altyapıyla buluşturduk" dedi.

TARİH : 02. 07. 2021

Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi
Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi
Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi
Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi

Kaynak: Habermetre

Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Kısıtlamanın sona ermesi İstanbul akşamlarını hareketlendirdi! Eğlence mekanları doldu taştı
Türkiye'de 5 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 288 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 42 kişi yaşamını yitirdi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ali Babacan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kerem Kamışlı Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Büyükşehir Uzungöl'ün Altyapısını Yeniledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.07.2021 11:37:50. #1.13#

title