Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
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Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de oteller, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor.

Uzungöl, koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
17.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.05.2020 09:58

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de oteller, koronavirüs salgını sonrası yeni sezona hazırlanıyor. Turizm işletmecileri, bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl'e tatilcileri bekliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, Karadeniz'de turizm sektörü salgın sonrası döneme hazırlanıyor. Trabzon'da bölge turizmin gözbebeği olan Uzungöl'de her yıl binlerce turisti ağırlayan otel, pansiyon, motel gibi tesislerde, salgın sürecinde tadilatlar  tamamlandı. Son yılların en sakin turizm sezonuna girmeye hazırlanan Uzungöl'de bayram sonrası hareketlilik bekleniyor. Tesis sahipleri, bugüne kadar vaka tespit edilmeyen doğa harikası Uzungöl'de tatilcileri bekliyor. Turizm işletmecileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında işletmelerinde önlem alacaklarını ve hijyene son derece önem vereceklerini belirterek, tatilcilerin endişelenmemesini istedi.

KADEMELİ YOĞUNLUK BEKLENİYORUzungöl Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkarıp, yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya beklediklerini belirtti. Akyüz, "Bu küresel salgının en fazla etkilediği sektörlerden biri turizm. Özellikle bizim bu bölgeye ciddi manada etki yaptı. Burada turizm ağırlıklı katma değer üreten toplumuz. Havaların diğer turizm bölgelerinde sıcak olacağı, denizden bulaş riski olduğu yönünde bazı söylemler, bizim bu bölgenin değerini üst seviyeye çıkaracaktır. Bayram sonrası kademeli şekilde bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.'TURİSTLER NABIZ YOKLUYOR'Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedbirlere uyulmasıyla pozitif vakaya rastlanılmadığını aktaran Akyüz, "Bu süreçte otelciler olarak elimizden gelenin en iyisi sağlayacağız. Hijyen kurallarını en üst seviyeye çıkaracağız. Gelen misafirlerimiz hiç endişe etmesin. Önceki rezervasyonların çoğu şu an beklemede, iptal ettiklerimiz de oldu. Bizi sürekli arıyorlar buradaki durum için nabız yokluyorlar. Salgın Uzungöl'e hiç uğramadı çok şükür. Ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Misafirlerimizin sıkıntı yaşamayacaklarının garantisini veriyoruz" diye konuştu.'ZOR SÜRECİ İYİ ATLATIYORUZ'Uzungöl'de gezintiye çıkan Ayhan Ustaoğlu, Türkiye'nin salgınla mücadelede iyi bir sınav verdiğini anlatarak, "Gerçekten bu zor süreci iyi atlatıyoruz. Ülkemiz cennet, Uzungölümüz doğa harikası cennet bir köşemiz. Yavaş yavaş bu zor günler bitiyor. İnşallah tez zamanda tüm turistlerimiz buraya gelecek, doğanın keyfini sürüp, stres atacağı zamanlara en kısa sürede döneriz" dedi. Malatya'dan geldiği Karadeniz'de Uzungöl'ü ilk kez ziyaret eden Berat Gökbalık ise, "Muhteşem bir yer, ilk kez geldim, bu manzaraya hayran kaldım. Aynı fotoğraflarda göründüğü gibi çok güzel" ifadelerinde bulundu.UZUNGÖLÇaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla- orman ekosisteminin birlikte yer aldığı 'tabiat harikası' bir yer olması özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Uzungöl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip gölde, alabalık ve sazan da yaşıyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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