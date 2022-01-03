UZUNGÖL, KISMEN BUZ TUTTU

TRABZON'da yağan karla beyaza bürünen Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'ün yüzeyi soğuk havanın da etkisiyle yer yer buzla kaplandı.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi'nin turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü. Bölgede oluşan kar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Otantik mimarisi, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsünün bir arada bulunduğu Uzungöl'de kar kalınlığı yer yer 20 santimetreye ulaştı. Bölgede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte göl yüzeyinin bir kısmı buz tuttu. Uzungöl, karın ardından açan güneşle seyirlik doğanın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçilerini ağırlıyor.