Uzungöl'deki kaçak yapıların yıkımına devam edildi

24.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:26

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de izinsiz inşa edilen yapıların yıkım işlemleri devam ediyor.

Sürmene ilçesinde meydana gelen örtü yangınlarını inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, gazetecilerin Uzungöl'de dün başlayan ve bugün de devam eden kaçak yapıların yıkımına ilişkin sorularını yanıtladı.

Ustaoğlu, Uzungöl'deki yıkımların, İmar Barışı'na aykırı biçimde yani 31 Aralık 2017 tarihinden sonra inşa edilen kaçak yapılarla alakalı olduğunu belirterek, "Yıkımına karar verdiğimiz 48 yapıda tam yıkım, 17 yapıda da kısmen tıraşlama olacak. Uzungöl'ün farklı bölgelerinde yaylalarda, meralarda tespit ettiğimiz 30 kaçak yapı daha var, toplamda 95 yapının yıkımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Dün 14 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiğini dile getiren Ustaoğlu, "Bugün de yine son aldığım bilgiye göre 2'si yıkıldı, 4 kaçak yapının yıkımı daha şu an gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

Ustaoğlu, vatandaşları ikna ederek, kendileri için kıymetli gördükleri malzemeleri almalarına imkan tanıdıklarını, süreci sağlıklı şekilde yürütmeye çalıştıklarını aktardı.

Yıkımların tamamlanması ile ilgili tarih veremeyeceğinin altını çizen Ustaoğlu, yıkılması gereken kaçak yapıların hepsini bu süre içerisinde yıkacaklarını kaydetti.

Ustaoğlu, mevsim şartları elverdiği sürece yaylalardaki kaçak yapıların da yıkımına devam edileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA