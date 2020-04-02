Uzungöl'deki çalışmalar için 10 milyon lira ödenek sağlanacak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Uzungöl'deki yol, kaldırım, ışıklandırma ve peyzaj projeleri için 6 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 10 milyon lira ödenek sağlanacağını bildirdi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Uzungöl'deki yol, kaldırım, ışıklandırma ve peyzaj projeleri için 6 milyon lirası hibe olmak üzere toplam 10 milyon lira ödenek sağlanacağını bildirdi.

Zorluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, Trabzon'daki proje ve yatırımları değerlendirdiklerini belirtti.

Kurum'un, kentteki yatırımlara desteklerinin devam edeceğini aktardığını vurgulayan Zorluoğlu, "Toplantıda Trabzon'un gündeminde olan Çömlekçi kentsel dönüşüm projesi de değerlendirildi. Bakanımız, Çömlekçi kentsel dönüşümün birinci etap projesinin kısa süre içerisinde ihale edileceğini açıkladı. Ayrıca TOKİ ile protokol imzalanarak Pazarkapı Mahallesi'nin kentsel dönüşüm kapsamına alınması da kararlaştırıldı." ifadesini kullandı.

Zorluoğlu, toplantıda alınan diğer kararlara göre Tonya Atık Su Arıtma Tesisi'nin revize edilerek işletmeye alınması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2 milyon lira destek sağlanacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Uzungöl'deki yol, kaldırım, ışıklandırma ve peyzaj projesi için 6 milyon lirası hibe, 4 milyon lirası kredi olmak üzere toplam 10 milyon lira ödenek sağlanacak. Tabakhane'de yapılması planlanan yaklaşık 13 milyon lira tutarındaki otopark TOKİ tarafından hayata geçirilecek. Orman İşletme Müdürlüğüne ait lojmanların TOKİ'ye devredilmesi ve TOKİ'nin o alanı ikinci etap olarak Millet Bahçesi'ne katması noktasında mutabık kalındı. Büyükşehir Belediyesi ve TİSKİ, İLBANK üzerinden 100 milyon liraya yakın kredi alabilecek."

Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi'nin son durumu hakkında da Bakan Kurum'a bilgi aktardığını belirten Zorluoğlu, "Çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, projeyi kameradan Bakanımıza gösterdik. Projeyi çok beğendiğini, Meydan'ın tamamlanmasının ardından Uzun Sokak, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddelerinin cephe sağlıklaştırması için tam destek vereceklerini belirtti." ifadesine yer verdi.

Zorluoğlu, Bakan Murat Kurum başkanlığında, Bakan Yardımcısı Fatma Varank, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük ve diğer ilgili genel müdürlerin de katıldığı verimli toplantı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımıza, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız ve yapmak istediğimiz projelerle ilgili detaylı bilgi verdik. Sağ olsun bugüne kadar Trabzon'la ilgili çalışmalarda hiçbir zaman desteklerini esirgemedi. Bakanımız, yaptığımız bu son toplantıda da Trabzon için güzel haberler verdi. Her zaman yanımızda olduğunu hissettiğimiz Bakanımıza gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA