Uzungöl'de yıkım gerginliği

23.12.2019 01:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 01:44

TRABZON'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımı için ekipler gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekiplerinin Uzungöl'e gittiğini haber alan vatandaşlar, yolları araçları ile barikat kurarak ulaşıma kapattı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, imar barışına aykırı 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı. Ekipler, bu yapılar ile ilgili alınan kararı uygulamak için gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Kaynak: DHA